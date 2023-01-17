为什么现实中没有这样的数学老师？《浪漫速成班》郑敬淏演技炸裂，大受好评

郑敬淏新剧开播，演技大受好评。

郑敬淏和全道嬿携手主演的tvN新剧《浪漫速成班》重磅开播，两位实力派演员的搭档让观众们火速入戏。 剧情围绕教育界明星讲师崔直说（郑敬淏 饰）和国家代表小菜店社长南行善（全道嬿 饰）之间的罗曼史展开。 郑敬淏饰演的就是人气第一、实力第一、名气也是第一名的数学讲师崔直说，因为具有约1万亿（韩元）的经济价值，所有还被大家称为「1万亿的男人」



崔直说一亮相就引起广大想要放弃数学的学生们瞳孔地震，长得帅也就算了，却能把复杂难懂的数学题分析得简单易懂，让学生们一听就懂、一看就会，拥有这样的数学讲师，谁还会讨厌数学呢？ 上课时抑扬顿挫的嗓音，带领学生进入数学世界，众人随著他那纤长的手指沉浸在数字的天堂。

看完《浪漫速成班》的首播，观众们就坐不住了，纷纷上网大赞郑敬淏，表示：「如果我上学的时候有这样一位数学老师，高考数学肯定满分」、「连板书也这么完美」、「听他讲课，我的注意力根本无法集中啊， 太帅了」、「 现实生活里怎么没有这样的老师呢」等。



为什么郑敬淏演起讲师来能这么像？ 之前的电视剧发布会上他就揭秘，透露自己在进组之前看了很多明星讲师的课程，模仿老师们上课时候的语气和动作，甚至还私下努力练习了写板书的方法，这才有了电视剧里这位完美的「崔直说」。

郑敬淏的努力没有白费，根据尼尔森收视率调查显示，《浪漫速成班》第一集收视率为5.8%，位居同档剧榜首，是个很不错的开始。

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