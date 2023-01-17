河正宇、任时完跑起来！《1947波士顿》终於将在2023年上映！暂定中秋档期带大家重返荣耀

电影《1947波士顿》已经拍摄完成许久，不过粉丝们迟迟等不到上映日期，近日终於公开将於2023年的9月与韩国观众们见面，首轮主视觉海报与预告片也抢先公开。

《1947波士顿》的背景是设定在波士顿马拉松比赛，从1897年首次举办以来，固定於每年的4月的第三周星期一举办，可说是全世界历史最悠久并且地位最崇高的一场大赛。在《1947波士顿》中描述韩国光复之后虽然还处於混乱状态，但这场大比赛将首度有来自大韩民国的选手们参与其中，而选手们之间所培养出的友情与他们发生的小故事也将一一在电影中呈现。



预计在2023年9月中秋档期上映，也在今日率先公开了主题海报，海报中可看到在马拉松比赛前选手们掌握时间练习跑步的模样。海报上的三位主角奋力奔跑的样子也让人感受到活力满满。预告中也看见任时完冲线的一刻，全场观众们为他呐喊，远处观众们为他落泪的样子，唤起人们再度重温当时的荣耀与感动。



全国国民的心脏再度沸腾起来的特别运动赛事真实记录改编《1947波士顿》，由电影大师姜帝圭执导，并往返於韩国及澳洲等地取景拍摄，剧情描述在光复后韩国国家代表选手们梦想著再度参与这场马拉松盛会，由河正宇、任时完、裴承佑与朴恩斌共同演出，预计2023年9月在韩上映。



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