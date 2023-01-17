「火星CP」朴星雄+郑敬淏三度合作《巫师灵不灵！？》机智医师变长发巫师! 2月10日全台上映

继韩剧《火星生活》、《当恶魔呼喊你名字》后，「火星CP」郑敬淏与朴星雄在喜剧电影《巫师灵不灵！？》惊喜三度合作！以韩剧《机智医生生活》系列而广为人知的韩国男星郑敬淏，在《巫师灵不灵！？》里一改观众熟知的「机车暖男」形象，演出一名为求利益不择手段的冷血反派，与朴星雄饰演的传奇巫师有著亦敌亦友的微妙关系。而郑敬淏之所以会接下这个角色，其实正是因为好友朴星雄的牵线！

朴星雄、郑敬淏两人合作过多部影剧，首次共同演出韩剧《火星生活》时，两人便因从剧中吵到剧外的好感情而被粉丝凑成「火星CP」，火花十足。而两人的缘分也不仅止於此，朴星雄先是在郑敬淏的大力推荐下接演了韩剧《当恶魔呼喊你名字》中的恶魔一角，成为两人二度合作演出的作品。在拍摄《当恶魔呼喊你名字》的过程中，反而轮到了朴星雄拿出《巫师灵不灵！？》的剧本，询问郑敬淏谁适合演出片中的大反派，没想到郑敬淏竟然毛遂自荐，才促成了这令人期待的第三次同框演出。



《巫师灵不灵！？》剧情讲述菜鸟巫师辛男（柳炅秀饰）、天才巫师清潭少爷（梁炫民饰）、与传奇巫师马成俊（朴星雄饰），三人因为一场谋杀案而意外结识。在一场唤回亡灵的招魂仪式上，三名巫师为了争取「最强巫师」的头衔，也为了对抗郑敬淏所饰演的反派，展开斗法大对决。而串起三人灵力的，是一首名为「大巫歌」的古老神秘旋律......。



片中朴星雄所饰演的传奇巫师马成俊，尽管曾拥有高强灵力，却在某天顿失力量；郑敬淏则是继《无情都市》后罕见地再度诠释反派角色。有别於在夯剧《机智医生生活》系列中「机车暖男」的模样，或是戏外与女友秀英放闪秀恩爱的暖男友形象，郑敬淏在《巫师灵不灵！？》里留起了一头长发、穿著西装配上优雅领巾，看似温文儒雅，却是个利益至上的无情反派，与朴星雄饰演的传奇巫师表面上互相合作，实则是为了利益而利用彼此的相爱相杀。再加上柳炅秀、梁炫民两名巫师的意外搅局，大闹通灵法事的结局会如何收场？2月10日全台上映。



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