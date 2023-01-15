BTS J-Hope遇上LE SSERAFIM恩采，瞪大眼＋笑容max成搞笑表情包，网：路上看到宝宝的标准表情

表情包再＋1

BTS成员J-Hope近期代表团体出席不少颁奖典礼，除了在MAMA表演特别舞台，今年更出席韩国《第37届金唱片奖》，即便BTS即将迈入军白期，大哥Jin也已率先入伍，但仍然拥有惊人影响力、拿下金唱片大赏，防弹少年团连续六年夺得大奖，再次缔造纪录！



这次代表团体出席金唱片奖典礼，J-Hope特地快闪泰国现身，典礼上热情满满超吸睛，看起来十分享受现场表演！在PSY表演《THAT THAT》时，还跟著可爱的扭动，PSY也特别和他一起互动，引起超大尖叫！



而典礼上J-Hope与后辈的互动也引来关注。在LE SSERAFIM的忙内恩采走过来打招呼时，J-Hope露出超浮夸表情，瞪大眼睛配上超大微笑，让网友笑说「新的表情包诞生！」，也有人回覆「这是在路上看到小宝宝的表情呀」，直说两个人都好可爱～



호석이 눈빛이… 완전 아기 보듯이 봄

당연함

은채아기임.. 둘이 12살 차이남.. pic.twitter.com/jEbiHyVfrI — 소와 (@JHtwt_) January 11, 2023

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