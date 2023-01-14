[分集剧情]《爱情的理解》选择了被爱，眼神却总是望向她（他）〜柳演锡、文佳煐各有伴侣却骗不了内心（EP7－8）

[有雷]《爱情的理解》是一部描述内心情转折相当细腻的作品，比较适合在夜深人静的时候收看，更能体会主要演员们的情绪。柳演锡与文佳煐各自展开恋情后，目光却还是停留在之前爱的那个他身上，选择了被爱的他们，会幸福吗？

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《爱情的理解》KCU银行的两对办公室情侣都正式开始交往，不过驻警钟贤（郑家蓝饰）却无预警失联并对秀荣（文佳煐饰）提出分手，令秀荣相当不解。追问之下才知道钟贤家乡父亲病倒，而医药费与生活费几乎压得他喘不过气来，警察考试也泡汤，这样的他，还有权利追求爱情吗？虽然秀荣从旁鼓励他，但钟贤始终抬不起头来，打算辞职搬家并离开秀荣。



秀荣决心捍卫自己的爱情，大费周章来到钟贤家乡，向他晓以大义后表达不希望因现实经济状态影响两人的感情，也向钟贤提出同居可省住宿费用的提议。钟贤也终於在最后一刻改变想法奔向秀荣，两人展开了同居生活，钟贤也回到银行上班，继续追求成为警察的梦想。但看见银行长官对钟贤颐指气使的样子，秀荣依旧感到不是滋味。



富家女朴美京（琴世禄饰）则是大胆表白学长常秀（柳演锡饰），也接受学长并未全心爱上她的状态。美京爱得高调，甚至向全公司公开两人关系，在物质上更是不吝给予，常秀原本就是温和的好好先生，对於美京的行为也总是笑笑包容，但他的眼神却总是投向最爱的安秀荣，看到她恋情受阻也为她担心。美京出身富裕，说话也直白，还安排四人约会晚餐，虽然她没有恶意却明显地让钟贤与秀荣感觉到身分差异。



秀荣与钟贤沉溺於不用花钱也能感受到的小确幸，而美京与常秀则面临是否要走向婚姻的抉择。秀荣从同事口中得知之前分行长受到惩处的真正原因，是常秀收集了证据前往举报的，心中有点感动也向常秀道谢，两人似乎又开始有了交集，也扪心自问，眼神总是不由自主停留在对方身上。选择了被爱但内心似乎无法忠於眼前的伴侣……在同事的婚宴上，秀荣与常秀看似即将撇开现任的另一半而做出不同选择！「现在的你幸福吗？」谁能真正理解爱情？



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