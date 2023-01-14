防入戏过深！《黑暗荣耀》公开片场花絮，辛睿恩关心郑知苏被打痛、朴成勋照顾林智妍超刻意

Netflix话题新剧《黑暗荣耀》讲述校园暴力受害者精心布局的复仇故事，剧里几名加害者不论小时候还是现在都面目可憎、让人很想暴揍，但实际上片场的气氛十分和乐融融，让不少网友大呼疗愈XD

Netflixkr昨日在IG和Twitter公开一分钟片场花絮。 剧里的少年朴涎镇散发出对一切恶行理所当然、快乐到欠揍的气息，对少年文同珢百般虐待让观众恨得牙痒痒，但两位小演员在片场的互动可谓一百八十度大转弯！



剧中辛睿恩有很多殴打郑知苏的镜头，但一到拍摄间隙辛睿恩就立即过来照顾郑知苏，用手轻抚脸颊、用小电扇帮她降温，不停抱歉地说「对不起」。 郑知苏也笑著安慰她：「一点都不会痛！真的没关系」



戏里郑知苏被打得惨兮兮跌倒在地，戏外导演喊cut后「校暴五人组」小演员立即过去一起扶她起来：



剧中孙慏梧小时候每天欺负同珢，长大后重逢也对她很无礼，气焰十分嚣张。 饰演孙慏梧的金建宇在片场却是另一个模样，原本坐著发呆，听说宋慧乔来了立即起身九十度鞠躬：「前辈好！」宋慧乔也酷酷挥手：「好~」



最搞笑的是饰演全宰寯的朴成勋，每当看到拍摄花絮的镜头就开始刻意表现XD比如涎镇婚礼合照那场戏，朴成勋一下对金建宇说「好想你」、一下低头问林智妍「累不累？」 ，还感慨：「今天也因为大家而幸福。」 然后假装刚刚才看到镜头、十分惊讶，其实都是故意的啦XD



还有掐朴涎镇脖子那场戏，拍完之后一脸认真地对著镜头说：「无可避免要掐脖子的状况，真的很心痛。」 马上被林智妍吐槽：「干嘛这么为难拍花絮的人啦！」



晚上在露台拍戏时，朴成勋又突然脱下外套给林智妍盖上。林智妍犹疑一秒马上猜到是因为有拍花絮的镜头，现场笑成一片XD



不得不说这短短的一分钟花絮真的对於脱离剧情很有帮助，网友：「追剧追到想开骂，幸亏看到这个，心情安定了许多」、「只有幕后花絮能疗愈我T^T」、「我过分入戏了，看到大家笑都不适应」、「朴成勋居然这么有趣」、「想看郑星一和宋慧乔下围棋的花絮」、「还有同珢和如炡的」、「3月为何还有那么久」、「 被迫等待也是复仇的一部份吗」、「超爱大家的演技，这部剧值得所有荣誉」。



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