泰国小哥同时撞脸朴叙俊&朴宝剑&南柱赫！韩国网友：真的很像韩国人

一位泰国演员因为撞脸多名韩国知名男星而在韩网爆红。

这位名叫「Up」的男生1994年出生，是泰国人气模特兼演员。 2015年演出电影正式出道，他皮肤白皙，五官精致，面部线条棱角分明、180cm的身材很挺拔。 还因为长得很有韩国人的气质，在韩国网路上圈了一大批迷妹。



在韩国网友们看来Up的眼睛长得像朴宝剑，高挺的鼻梁神似南柱赫，凌厉的下巴线条又很有朴叙俊的味道，集齐了韩流三大男神的优点。有心的网友还发现Up曾经活跃在韩国的萤幕上，2016年7月11日-9月27日出演过tvN的《Babel250》，当初从他第一次登场开始就被误认为是韩国人。



Up不仅拥有帅气的外貌，在泰国娱乐圈还是非常有名的「别人家的孩子」，毕业於泰国著名高等学府-朱拉隆功大学（Chulalongkorn University），之后又赴英国伦敦大学亚非学院攻读国际关系和外交的硕士学位，是一名大学霸。



南柱赫、秀智、金宣虎主演的《Star-Up》 被泰国翻拍，Up在剧中扮演男主角，饰演原版剧里南柱赫的角色。



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