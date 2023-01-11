《Running Man》全昭旻IG分享与梁世灿合照，网友留言：「差点以为是自爆恋情XD」、「气氛太好了吧！」

画面真的太有爱了，在一起～在一起～在一起～

SBS 热门综艺节目《Running Man》中，一起加入固定班底的全昭旻与梁世灿，从一开始不被看好的爱情线，到现在成为节目中不可缺的有趣梗，每每出现恋人或夫妻的情境剧，都能够成为看点，逗笑大家，两人也是默契十足。



就在昨天，全昭旻上传了和梁世灿在江边看夕阳的合照，配文写上：「我的朋友，我的同期，《Running Man》每周日18点20分。」没看文字真的会误会啦！XD



两人气氛真的太好，还吊出了许多演艺圈好友留言，《第六感》《还魂》的吴娜拉：「喔？怎么回事？这气氛也太好了吧？呵呵呵呵」还有在《顶级巨星柳白》合作的金知硕：「这…这…这…。」看来是嫉妒又羡慕两人啊～。



网友留言：「再这样下去，两个人宣布结婚我也不感到意外了」、「差点以为全昭旻是自爆恋情XD」、「两个人的气氛也太好了吧！」「真的很可以，交往吧～」、「昭旻啊！不要再玩弄世灿的心了」、「D社要不要考虑跟踪这一对？」、「应该是我的男朋友，我的爱人吧」、「其实越看越登对，不如就真的在一起吧」

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