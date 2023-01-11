从人气爱豆张员瑛到财阀白富美，G-Dragon的荒唐绯闻！新世界否认：会长外孙女只是他的粉丝而已

新世界集团否认了会长外孙女和BIGBANG G-Dragon的恋爱传闻。

这几日GD和新世界集团会长外孙女一起看演唱会，疑似恋情曝光的消息在中、韩网路上掀起轩然大波，新世界集团率先出面回应，否认了两人的恋爱传闻，称：「李明熙会长的外孙女和一行多人一起看了演唱会，她是GD的粉丝，这才上传了照片而已。」 而GD和经纪公司YG娱乐并未对此事有任何官方应答。

GD对於恋爱传闻一直以沉默的方式回应，即使拍到约会照也从不给外界任何反馈，既不承认也不否认。 2014年10月GD和水原希子被拍到深夜在梨泰院约会，随即曝出绯闻。当时他就一言不发，引爆外界好奇心。 同年11月的某次官方采访中被提问此事时，GD仅以一句「没什么可说的」避开了问题。 2016年9月，GD与日本模特小松菜奈传出交往消息，YG娱乐表示：「艺人私生活，无法确认。」



2021年2月，GD又传出和同门师妹BLACKPINK JENNIE热恋，YG只称：「这是艺人的私生活，很难确认，还请大家谅解」。 次年再曝两人分手，经纪公司也维持了一如既往的沉默态度。



2022年，GD还和年仅18岁的IVE人气成员张员瑛曝出绯闻，韩网称两人在10月参加巴黎时装周时造型类似，穿的是情侣装。最后还是品牌方MIU MIU率先回应，否认了此事，当时GD也未有任何回应。



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作为K-POP界的顶流，GD的一举一动都备受关注，而他也是BIGBANG成员中绯闻最多的一人，且几乎都以沉默态度应对所有绯闻。 2016年GD出演《Radio Star》时曾解释过为什么不回应恋爱传闻，表示：「我很注重恋爱时的情感，虽然承不承认恋爱或分手是我个人的事情，但因为我是公众人物，在我看来这些事情会给女方带去伤害。 如果和我交往的人中，有人想要公开的话，我也会公开，大众虽然有想要了解各种事情的权利，但我却没有义务一定要告诉大家。 」



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