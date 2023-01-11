真实历史事件改编电影《HERO》韩国上映后口碑沸腾！宫女金高银变身独立情报军1月13日上映

改编自真实历史事件的《HERO》，叙述韩国烈士安重根为争取韩国独立，在暗杀侵略韩国的元凶伊藤博文后，唤醒韩国人民独立自主意识的热血故事！《HERO》的演员们以真挚的演技带出这段可歌可泣的历史，令许多韩国观众都忍不住泪洒影厅，《HERO》也将於本周五1月13日在台上映！

《HERO》改编自韩国烈士安重根的真实故事。1905年，大韩帝国被迫和大日本帝国签订《乙巳条约》（又称《第二次日韩协约》），此条约规定由日本政府掌握大韩帝国的外交权、在大韩帝国设置统监府等，并特别标示韩国正式成为日本的保护国（实质上即为殖民地）。1907年，日本迫使高宗退位，还强迫韩国签订《丁未条约》（又称《第三次韩日协约》），这让韩国的内政完全落入日本政府手中，内容包含解散大韩帝国军，并让韩国本身丧失司法权与警察权。仕绅出身的安重根，在积极参与教育救国、国债报偿运动后，面对侵略元凶伊藤博文变本加厉的侵韩手段仍束手无策，后来他决定前往俄罗斯谋求救国之计，和有志之士一同组织建立义兵队。



1909年10月26日，一直等著这天到来的安重根，对抵达哈尔滨站的伊藤博文毫不犹豫地扣下扳机，让伊藤博文当场死亡。在现场遭逮捕的安重根，后来不是以战俘的罪名、而是以杀人罪站上日本法庭，他在法官、检察官、律师都是日本人的情况下，列举了伊藤博文的15条罪状，包含杀死明成皇后、废黜高宗皇帝、强迫韩国签订不平等条约、屠杀无辜的韩国人、抢夺韩国政府权力、解散韩国军队等。最后安重根在1910年被判处死刑，殉国后的安重根遗体被日本政府埋葬在不为人知的地方，至今仍下落不明，直到现在其遗骨仍无法回到他已独立的祖国。



在《HERO》中饰演情报员的金高银，为这个角色费尽苦心，她也提到同是「韩艺综演技系10学级」（韩国艺术综合大学）出身的金圣哲与李相二对她的帮助，金高银表示：「在我准备《HERO》时，我对忙碌的他们提出请求：『我可以配合你们的时间，拜托请帮我看一下我的演技吧！』我哭著央求他们，非常担心自己接下来该如何是好。」金高银透露后来当她在金圣哲、李相二面前唱歌演戏时，忍不住哭了起来，甚至还被他们俩斥责说：「你是怎么回事？怎么退步这么多？」金高银当下坦言自己忘记该如何发声，还瘫坐在地上哭著请他们俩指导自己。金高银也藉此向受尽她折磨的两位同学表示感谢，她说：「若没有他们两位，我可能无法克服困难，所以非常感谢他们！」在《HERO》上映后，金圣哲和李相二还对金高银说：「在你那样哭闹后，电影终於上映了，一定要去看看你表现得怎么样！」



《HERO》是李玹雨在服役期间决定参演，并於退伍后所拍摄的首部作品。李玹雨表示：「在即将退伍前透过部队收到邀约，当初还想著这是怎么回事，而且还听说是尹齐均导演的作品，让我心想是不是自己太累了在做梦！」李玹雨坦言在军队时原本很担心自己无法再回到演艺圈演戏，所以光是能收到邀约就让他十分感激。李玹雨还透露，以一般军人的身分可能无法拥有如独立军般炽热的心，但在服役时感受到了平时从未有过的情绪，他说：「那时候还在军队中时，有时会心想饰演独立军老么可能就是这种感觉，当兵的珍贵经验对我很有帮助，我觉得很棒！」独立血泪史诗巨作《HERO》本周五1月13日在台上映！



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