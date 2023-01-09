金钟国&梁世炯体验监狱生活毫无隐私，见对方糗样频笑场XD 网友却感叹「监狱过太好」

金钟国、梁世炯与李伊庚近日展开了新节目《非工作人员禁止进入》试播，第一集体验了首尔南部看守所（拘留所、收押所）牢狱生活。

*前情提要：金钟国、梁世炯、李伊庚携手新节目《非工作人员禁止进入》体验监狱生活，脱光检查、逃狱都来‎

金钟国与梁世炯可以说是突然被带进看守所的，两人戴上麦克风、坐上监狱巴士就一路前进牢里。入监第一件事就是身分确认、检查身上物品，两人确确实实体验了整个过程，动什么手术都要告知，更要脱光检查肛门是否藏有东西。

梁世炯一看到金钟国穿上蓝色检查服就失笑，被狱警警告：「梁世炯先生不要笑。」梁世炯捂脸忍著，字幕还打上「痛苦留给剩下的人」，不晓得到底是在哭还是在笑。



轮到梁世炯被检查，梁世炯各种奇妙发问都让金钟国笑出来，例如：「要脱衣服吗？我的造型师很注重……」、「钟国哥也是这样脱的吗？脱的时候应该很开心吧？」



到目前为止，观众也许会觉得监狱太没有隐私了很可怕，不禁敬佩金钟国与梁世炯敬业的完成所有检查，但继续看下去，不少观众都忍不住表示：监狱过太好了！

节目就前段20分钟的片段，从赤裸检查到进入牢房的内容，已吸引30多万人观看，留言尽是感叹监狱环境太好、军队或受害者的生活可能都比不上，纷纷质疑加害者凭什么、受害者如果看到会怎么想。当然，也有网友焦点放在狱警的辛苦，或者提出这只是看守所、真正的监狱肯定又是另个样子。



▼节目前20分钟片段



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