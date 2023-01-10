《黑暗荣耀》林智妍剧中职业脱离现实！真气象主播：她演技超赞，可是现实生活中的我们不这样工作

穿上华丽的服装，画著精致的妆容，这就是《黑暗荣耀》里朴涎镇（林智妍 饰）给大家留下的气象主播的形象。

《黑暗荣耀》上线之后，收视率节节攀升，成为近期爆款韩剧，宋慧乔完美演绎复仇女形象，脆弱又坚韧，一心只为复仇而活。 女二号林智妍则将韩剧史上历来都有的恶毒女二再次展现给了观众，别看她含著金汤匙出身，过著光鲜亮丽的生活，实则是个内心狠辣，不顾他人死活的毒妇。 剧中朴涎镇是一名人气气象主播，每一次出现在镜头里都是社会精英模样，头发梳得一丝不苟，穿著剪裁得体的高价套装，画著精致的绝美妆容，一颦一笑都是那样动人，只看电视里完美的她，就能理解为何她能成为人气主播了，又美又有实力（虽然稿子都是别人代写的），精英人设谁不喜欢呢 ？



电视剧播出之后，朴涎镇的人设引来了现实生活中OBS电视台人气气象主播金佳英的关注，她特意发了IG长文，告诉网友们真实的气象主播生活。 金佳英在IG中以问答形式留言，称「气象主播并非是个适当华丽的职业，而是一个需要非常努力的职业」。 接著还称：「有人代写稿子？ 其实从委托CG到取材、写稿子全都是气象主播一个人的工作，有时候音乐、服装、道具也是我们自己完成。」 最后金佳英还大赞林智妍演技好，一度令她觉得林智妍就是现役气象主播。 这条PO文被曾是MBC人气气象主播的的安慧卿留言称「认可！」金佳英也回应对方表示：「传奇级别的前辈，很尊重您，姐姐！」



因为剧情太赞，金佳英在最后又忍不住催更，问「第二部3月什么时候出？」 说出了无数网友和剧迷的心声。

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