李孝利坦白很想怀孕当妈妈：后悔当艺人，想要一家人过平凡的生活

李孝利 坦承自己很难受孕。

李孝利在综艺节目《加拿大入住》中公开了与家人相关的故事，看到祖孙三代住在一起的大家庭，李孝利十分感慨，表示：「老实说比起家里只有夫妻俩，像这样有孩子、有奶奶会让人觉得很安稳，我和欧巴（李尚顺）两个人住，好羡慕这一大家人啊。」 接著李孝利又向嘉宾高仁淑取经，希望快点怀孕生孩子。 高仁淑告诉她「要很爱老公」，听得李孝利忍不住调侃：「姐姐是在蜜月期怀孕的吧，蜜月期的时候可以很有激情地相爱，火焰四射那种。」



当被问及「如果回到20岁，会做艺人吗」时，李孝利回答道：「不会吧。 我想我会平凡地生活」，今年李孝利44岁了，此前她就宣布暂停大部份工作，专心养身体备孕，只是隔了那么就始终没传出好消息，在节目里李孝利也毫不避讳生育话题，能看出她十分迫切地想要拥有自己的孩子。 李孝利还称：「来了这里感触颇多，结婚之后生孩子，有一个家庭，我很想这样生活，以家庭为重，当了艺人之后有很多事情是无法挽回的。 每次想到人们对我指指点点、批评吐槽我，我都会很紧张，而我却要控制好我自己，我也不知道持续这种生活对不对，始终很纠结。 」



俗话说有得必有失，李孝利是韩娱圈里的万能艺人，当红时期十分能打，综艺、广告、杂志拍摄拿到手软，是无数后辈艺人憧憬的对象。 2013年她和李尚顺成婚，当时被嘲笑「美女爱上野兽」，直到观众们看了《孝利家的民宿》才深刻理解李孝利为何愿意下嫁名声、人气、吸金能力完全不如自己的李尚顺，对方情绪稳定，并且能够让她坦然面对真实的自我，用爱牢牢圈住了她。 这几年夫妻俩一直都在积极备孕，只是尚未有好消息传出，看了本期节目之后，粉丝和观众们也很心疼李孝利，希望她早日怀孕当上妈妈。



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