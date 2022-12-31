【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：有很多劇都已經大結局，大家期待新一年的韓劇嗎？

這星期有２部新劇開播，就是《Island》及《黑暗榮耀》，大家可以在這週六日觀看！如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！大家可以在這週六日觀看！如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（十二月）第４週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）

NO.1──JTBC《財閥家的小兒子》：8.8（已經播出大結局）

【台灣由FriDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.2──SBS《災後調查日誌》：8.1（昨天播出大結局）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.3──tvN《還魂：光與影》：7.7（今晚播至第７集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.4──tvN《Missing：他們存在過2》：7.3（播至第４集）

【香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.5──TVING《酒鬼都市女人們2》：7（今晚播至第８集）

【台灣由FriDay影音播出】

NO.6──MBC《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》：6.9（今晚播至第８集）

【台灣由MOD及Hami Video影音平台播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.6──SBS《Trolley：命運交叉點》：6.9（播至第４集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.8──KBS《謝幕：樹立而死》：6.8（已經播出大結局）

【台灣由愛奇藝國際站播出；香港由Prime Video播出】

NO.9──JTBC《愛情的理解》：6.7（播至第４集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.10──ENA《我把社長解鎖了》：6.6（播至第８集）

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