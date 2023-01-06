Netflix再推延尚昊导演科幻新作《静_E》！以AI技术重新复活的机器女战士金贤珠1月20日上线！

曾透过《尸速列车》《地狱公使》《怪异》等作品打造韩国特有丧尸与暗黑题材的导演延尚昊，再度推出科幻新作品《静_E》，日前公开预告影片，全片也将在1月20日透过Netflix正式上线。

《静_E》描述因为气候变迁而变成一片废墟的地球，人们为了逃离地球而移居至庇护所，为了终止在当地所发生的战争，复制了传说中的佣兵「静_E」的大脑而成为最强战士，讲述著开发AI科技的人们所发生的故事。公开的预告片中也提到故事背景的设定是在2194年的未来，地球已然成为一片废墟，为了逃离地球而前往在宇宙间建立的庇护所而展开新生活，人类却陷入另一场混乱的内战。

故事从参加作战前正与女儿打招呼的「静_E」（金贤珠饰）开始，她在战争中却因受伤而成为植物人。拥有丰富作战胜利经验的她，被AI复制的手段复制了脑部记忆，她看著自己脑中的画面，表情逐渐变得恐慌。「静_E」是人类最强佣兵、最强武器，AI的代名词，从战术到作战技巧、强烈的忠诚度到意志力全部都完美复制，宣告了最强战士「静_E」的诞生，但她似乎又想从人类中逃脱？



另外为了加速专案成功的研究所所长「尚勋」（刘庆秀饰），以及看著呐喊中的「静_E」而隐藏不住内心情感的组长瑞贤（姜受延饰），他们之间有著什么样的紧密关联？最后又将迎来什么样的结局？1月20日即将在Netflix公开。

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