《黑暗荣耀》删减剧情？实际拍摄时文同珢和朴涎镇是互打耳光，林智妍：「我和宋慧乔前辈的脸都肿了」

在 ESQUIRE Korea 的官方 Youtube 频道上传了林智妍的采访影片。

林智妍介绍《黑暗荣耀》的角色：「我小时候是校园暴力的主导者，也是世界上独一无二的女人。我饰演朴涎镇这个角色，过去犯下的坏事会像回力镖一样回来。」她还表示：「这是我第一次挑战一直以来想演的反派角色，希望大家能喜欢。」



被问到《黑暗荣耀》有什么印象深刻的小插曲吗？林智妍表示：「有一个场面是主人公同珢第一次来到加害者的聚会，互相打耳光的重要场面。因爲那个场面是真的互相打耳光，所以我和宋慧乔前辈真的互相打了对方，我们俩的脸都肿了。导演说『就好好打一次吧』所以想著不要 NG 的想法，所以不会忘记互相打耳光的那个场面。」



此前，宋慧乔也在制作发表会上曾表示：「第一次被打脸，什么都想不起来了，连台词都想不起来。因爲脸上有手掌印，所以不能马上拍摄，是冰敷镇定皮肤后，才进行了下一场拍摄。」不过...实际播出时，只播了朴涎镇打文同珢耳光的画面，不知道为什么删减了呢～？



《黑暗荣耀》在12月30日后有著火爆的人气，不仅登上韩国 Netflix 排行榜榜首，在台湾、越南、印度尼西亚、新加坡等10个国家也位居 Netflix 榜首，而第二部分计划在2023年3月10日上线。



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