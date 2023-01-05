《黑暗荣耀》一追就停不下来，第二季还得等到3月！韩网友：「拜托～提前到2月吧」

《黑暗荣耀》讲述高中时期遭遇校园暴力而失去一切的女主人公，经过几十年的策划后向加害者复仇的故事。

公开后仅3天就创下2541万收视时间的记录，一举登上 Netflix 全球TOP 10 TV（非英语）部门的第3位。



而宋慧乔挑战以往从未演出过的风格，金银淑编剧更表示：「没想到宋慧乔有这样一面，不知道她有这样的声线。」安吉镐导演也说：「我认爲在任何国家的人看到复仇的过程和心情都会得到强烈的讯息，宋慧乔所饰演的角色在小时候遭受可怕的校园暴力，而走上复仇的过程获得全世界的共情，所以该剧成功了。」



不仅是宋慧乔，其他演员们的人气也非常火爆。第一次饰演反派角色，以完美的变身打造历代级角色的林智妍、饰演宋慧乔少年时期郑知苏、饰演林智妍少年时期的辛睿恩都备受关注。在辛睿恩的个人 IG 中，还出现「好害怕」的留言，可见观众们真的超级太投入啊！



《黑暗荣耀》将在3月公开第二季。不少观众也纷纷表示：「爲什么是3月啊」、「能不能过年就送给我？送我过年礼物吧ㅠㅠ」、「别开玩笑了，今天6点公开吧」、「不能这样啊 银淑啊」、「一天就看完了，竟然等3个月，真是疯了」、「拜托 提前到2月吧」、「播了第1集，像是被迷住了一样看完第8集..」等等。凭藉著第一季就获得超高人气，在第二季将讲述怎样的故事令人好奇！

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