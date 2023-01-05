特别演出却让人毛骨悚然〜《黑暗荣耀》监狱内的疯子李茂生：憋笑＋眼神飘忽演技吓翻观众

近日讨论度超高的韩剧《黑暗荣耀》，可说是金恩淑作家为了各个演员们量身打造的电视剧，选定了角色再撰写故事细节，不知道其中这位特别演出的李茂生有没有让大家留意到呢？

12月30日於Netflix全球同步公开的原创韩剧《黑暗荣耀》，描述在高中时期饱受校园暴力的文同珢（宋慧乔饰）用自己的一生策画了缜密的复仇计画，向以往欺负她的人一一进行复仇，第一季的剧情8集已全数上线，第二季也将於3月公开。



剧中的支线，也就是文同珢的大学前辈朱如炡（李到晛饰），喜欢同珢并且指导她成为围棋高手，但从剧情大家也可得知朱如炡虽为医师但正在接受心理谘询，对於杀害父亲的凶手似乎仍无法忘怀，甚至模拟无数次杀害他的场面。这位凶手也就是正在牢狱中的姜永天，由演员李茂生饰演。



剧中李茂生饰演的角色姜永天是一位疯狂杀人魔，到了剧情的后半才登场，虽然在狱中却不断寄信给朱如炡，假意的反省只为求得减刑，但此举却是不断对朱如炡提醒自己的存在，让他的心病无法有好转的一日。而当朱如炡的母亲收到信件时心疼到几乎崩溃，还到狱中会面，此时的李茂生更是虚情假意的道歉，甚至还别过头去忍住笑意，眼神飘忽转来转去，脸上表情完全没有后悔的样子，观众们看到这样的疯狂演技，纷纷表示被他吓到起鸡皮疙瘩。



朱如炡的母亲质问他为何不断写信，他的回答是「因为无聊」，因无聊而玩弄别人的情感而令当事人陷入忧郁，这举动更激起观众们的愤怒。李茂生在短短登场的这几幕，表情变化多端，捉弄了人彷佛相当得意的样子，却得忍住笑还装出自己在反省中，母亲的崩溃呐喊，让观众们不难想像到他们母子活在什么样的地狱折磨中。而李茂生的演技也让观众们感到惊讶。



李茂生之前在《夫妻的世界》《宁静海》《三十九》等作品几乎都是演著绅士型的男角，本次的突破令人相当经验，不知他是否在第二季也会持续登场？



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