《黑暗荣耀》熟男魅力爆发的「河代表」竟是《我们的蓝调时光》里的他！曾用8周练出惊人身材

在《黑暗荣耀》中，郑成日饰演朴涎镇（林智妍 饰）的丈夫、在平建设的代表理事「河度领」。

文同珢（宋慧乔 饰）为了复仇而「刻意」接近他，两人之间有了暧昧的氛围。她成功引起河度领的注意，随著剧情发展，河度领也对文同珢更加好奇。两人的对手戏，更受到许多观众的喜爱。（好想快点看第二季啊！！）



而郑成日在《黑暗荣耀》中以沉甸甸的低音和深邃的眼神，获得很高的人气。他过去8周内没有私人教练就完成肌肉身材的事实，再次受到关注。他曾在 IG 写下：「7月16日～9月10日正好8周，在没有私人教练的情况下，看了只花了2万5千韩元《8周的奇迹》（音，8주간의 기적）这本书，一天运动2～3个小时就差不多成功了，现在来弥补不足之处吧...」8周后，他真的完成结实的肌肉身材。

而郑成日之前主要活跃在话剧舞台和电影中，最近才通过电视剧与更多的观众见面。应该有不少人都有看过他啦～在《秘密森林2》饰演韩乔集团企划调整室职员「朴常务」，是妍在（尹世雅 饰）的助手、在《Bad and Crazy》饰演梦想青少年保护所所长兼心理谘询师「申朱赫」、接著在《我们的蓝调时光》饰演闵宣亚（申敏儿 饰）的丈夫，虽然戏份不算多，但每次出场都让人印象深刻。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻