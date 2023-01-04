预感是2023最强CP！李俊昊&润娥合体新年问候，网：这是新剧《King the Land》造型的抢先看吗XD

在等这部剧开播的人，举手！！！

不晓得大家2023年最期待的新剧是哪一部呢？从去年底就开始在各大年末舞台合作的李俊昊和润娥，新的一年又合体向大家祝贺啦！

同样是歌手兼演员的两人，默契极佳，也是许多粉丝心目中最期待的CP，这次一起亲笔写下祝贺词，也请大家多多支持新剧《King the Land》



▼李俊昊在剧中饰演财阀「King集团」的继承人－具元，聪明、优雅、潇洒但却不擅长约会，而且无法忍受虚假笑容：「希望2023年大家都有个好的开始，心想事成，也请多多关注《king the land》。」



▼润娥在剧中饰演性格开朗的「King酒店」职员－千沙朗，童年时曾在酒店留下美好的回忆，时常将甜美笑容挂在脸上的女孩：「2023年和《king the land》一起，大家都要一直健康幸福哦。」



JTBC 浪漫喜剧《King the land》讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员千沙朗（润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的故事。



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