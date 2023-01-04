《黑暗荣耀》最抢眼的复仇帮手廉惠兰「我好像在这方面有天赋！」只有她能逗笑宋慧乔〜

人气与讨论度超级高的电视剧集《黑暗荣耀》，宋慧乔一路走来的完美复仇令人看得痛快，期待之后的发展。而半途杀出的「帮手」廉惠兰在她的计画中扮演著非常重要的角色，两人除了共同谋略，她更是宋慧乔唯一的喘息点。

12月30日全球同步公开的金恩淑作家新作品《黑暗荣耀》，剧中最可爱的角色除了小童星，应该就是廉惠兰这位大婶了。《黑暗荣耀》剧情描述在学生时期受到校园暴力而满身伤痕的文同珢（宋慧乔饰），决定赌上自己的一生缜密的准备著完美的复仇。仅公开短短的时间就受到全球广大讨论，在N台各式排行榜中也是直线上升。

《黑暗荣耀》中的许多细节安排都受到观众们的讨论，包含几位出自《非常律师禹英禑》的演员，以及完美的青少年时期选角，剧中关键的物品绿色高跟鞋、围棋等等，而这位最强绿叶廉惠兰也不容小觑。在剧中她相当欣赏宋慧乔的坚持毅力，而主动提出参与她的复仇之路，为她搜集这些恶人们的各种情报，两人交流著也渐渐露出了廉惠兰的开朗个性，不时逗笑了因为复仇而总是板著一张脸的宋慧乔。



廉惠兰在剧中也是另一个暴力下的受害者，为了摆脱现况而主动要求与宋慧乔携手，提出「鱼帮水，水帮鱼」的想法两人相互帮忙，而廉惠兰无疑在剧中成为了宋慧乔的一道光，是剧中温暖的存在，主动成为与她同一国的人，让复仇之路不再孤独。

演技派的廉惠兰从《鬼怪》当中的反派演出逐渐受到瞩目，接下来更在许多作品如《山茶花开时》《双甲路边摊》《驱魔面馆》《少年法庭》等都时常看到她的出现，散发独特的个人魅力，除了反派令人印象深刻，她更常演出的是温暖而善良的人物。金恩淑作家更曾在发表会上透露，《黑暗荣耀》这个角色的第一顺位就设定是廉惠兰，於是人物设定就像为她量身订做一样的合适，也成功引发观众们的共鸣。



「没想到被家暴的女人也会这样笑吧？」「我的个性本来就是开朗的〜」大家也将继续期待廉惠兰会为宋慧乔继续发挥什么样的助力，甚至让她的复仇之路稍微能够喘息。《黑暗荣耀》第二季也预计将於今年3月公开。

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