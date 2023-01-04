預感是2023最強CP！李俊昊&潤娥合體新年問候，網：這是新劇《King the Land》造型的搶先看嗎XD

在等這部劇開播的人，舉手！！！

不曉得大家2023年最期待的新劇是哪一部呢？從去年底就開始在各大年末舞台合作的李俊昊和潤娥，新的一年又合體向大家祝賀啦！

同樣是歌手兼演員的兩人，默契極佳，也是許多粉絲心目中最期待的CP，這次一起親筆寫下祝賀詞，也請大家多多支持新劇《King the Land》



▼李俊昊在劇中飾演財閥「King集團」的繼承人－具元，聰明、優雅、瀟灑但卻不擅長約會，而且無法忍受虛假笑容：「希望2023年大家都有個好的開始，心想事成，也請多多關注《king the land》。」



▼潤娥在劇中飾演性格開朗的「King酒店」職員－千沙朗，童年時曾在酒店留下美好的回憶，時常將甜美笑容掛在臉上的女孩：「2023年和《king the land》一起，大家都要一直健康幸福哦。」



JTBC 浪漫喜劇《King the land》講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員千沙朗（潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的故事。



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞