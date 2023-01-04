联手车太铉放送笑弹！郑容和甩肉演富三代脑科天才，帅出新高度♥

踏入新的一年，又有新的韩剧开播了！由「偶像男神」郑容和与「幽默能手」车太铉携手主演的全新脑科刑侦喜剧《头脑共助》，大家看了吗？

由郑容和、车太铉、郭善英和芮智媛等实力派演员联手打造的脑科刑侦喜剧《头脑共助》，讲述两个无法忍受彼此的男人——拥有「非凡大脑」的天才神经科学家申河路（郑容和饰）与吊儿郎当但个性善良的刑警金明世（车太铉饰），为了解决各种有关罕见脑部疾病的案件，在互相折磨中展开特别合作的故事。



继2013年电视剧《未来的选择》后，郑容和再度饰演「金汤匙」角色，今次他在新剧化身富三代医院继承人「申河路」，除了一出生便拥有花不完的财产，同时也是集帅气、人气与智慧於一身的神经科学家，堪称赢在起跑线的表表者！不过看似完美的申河路却缺乏人情味，因此与拥有「无私大脑」、奉行利他主义的刑警金明世（车太铉饰）相遇后，二人不时产生相生相杀的火花，令人充满期待！



近年郑容和爱上健身，爆肌身材也不时登上热搜，不过为了凸显角色的强大气场，他在开拍前进行了减重特训：「申河路是一个非常敏感的角色，所以比平时减轻了体重，为了突出外在的敏感而努力。」让不少粉丝大赞「脸赞」出身的容和再度帅出新高度，也有不少网民认为他的西装造型相当加分；他亦指出《头脑共助》有别於一般搜查韩剧：「能够将脑科学拍成通俗易懂的电视剧，这还是第一次；《头脑共助》的故事真的很好，也充满了有趣的素材，希望大家可以多多关注和喜爱。」



全新脑科刑侦喜剧《头脑共助》於1月2日起逢星期一、二在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴进度喔～

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