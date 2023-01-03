坐等官宣喜讯！申敏儿&金宇彬相恋8年，传有望今年年内结婚

申敏儿和金宇彬这对韩娱圈明星CP，已经连续被粉丝们催婚多年。

2014年公开恋爱的金宇彬和申敏儿已经低调相爱了8年，步入新的一年，韩媒猜测两人很有可能将在2023年内成婚，令粉丝们非常兴奋。 2014年申敏儿和金宇彬因合拍广告而相知相识相恋，2015年公开认爱后一直低调交往，感情很甜蜜。 2917年金宇彬查出鼻咽癌，两人多次传出分手消息，流言四起之时是申敏儿勇敢站出来维护了爱情，她始终守护在男友身边，被拍到陪男友往返医院治病，多年的相互扶持另他们的感情更深，金宇彬也在女友的积极支持之下战胜了病魔，前不久康复复出，还和女友一起拍摄了电视剧《 我们的蓝调时光》。不离不弃的他们也成为了民众们最喜欢的一对明星情侣。

之所以猜测申敏儿和金宇彬会在2023年结婚是因为金宇彬曾经的采访，2015年时他做客了《演艺家中介》，被问及「什么时候结婚」时回答：「35岁左右。」 当时金宇彬表示：「我想成为一个像朋友一样的丈夫、爸爸。 如果需要我垃圾分类、丢食品垃圾的话，我也会照做。」



1989年出生的金宇彬今年正好35岁，正是他之前提到的结婚年纪，并且他和申敏儿稳定交往了8年，感情基础牢固，相信患难见真情这一对最终会传出结婚的好消息。

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