IU恋爱徵兆早在去年6月就有了！可能还被姜栋元发现了：她都不和我们玩XD

谈恋爱的人是藏不住爱意的！

2022年年末、2023年年初韩娱圈最大的新闻就是IU和李钟硕恋爱了，关於两人的各种消息接连几日登上韩网热搜，网友、粉丝们也拿出考古精神挖出他俩的旧照、旧故事，希望从中翻出他俩早就暗生情意的证据。 知名娱乐记者出身的YouTuber李镇浩专门发布了一则YouTuber影片，揭秘IU和李钟硕热恋背后的故事。

李镇浩在影片中表示：「IU和李钟硕公开承认恋情了，颁奖礼上李钟硕的告白，第二天双方公开承认恋情，韩流巨星CP就这样诞生了。李钟硕的朋友们听完他在颁奖礼上的说的话之后都觉得很惊讶，因为这和李钟硕本人的性格完全不符。他是个非常清冷的人，但你和他熟了之后就会觉得他很热情，一开始对人抱著戒备心理，熟悉了之后就会开玩笑、逗你玩，这就是李钟硕的朋友们形容的他，很有亲和力。但李钟硕对IU却很不一样，他用了个'托你的福，想要成为更好的人'、'尊敬'等词语，非常甜蜜，这和他原来的性格完全不同。」



李镇浩接著称：「从我搜集到的证据来看，IU出现恋爱徵兆是在去年6月，IU在宣传电影《婴儿转运站》（孩子转运站）时也能看出蛛丝马迹，平时工作都很忙，但只要有时间就会拿著手机，经常被看到她一直在和某人长时间打电话。 当时宋康昊和姜栋元都看到了这一情况，姜栋元还在采访中开玩笑说'IU不和我们玩'。 」



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