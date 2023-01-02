《黑暗荣耀》开播观后感震撼人心！宋慧乔展现复仇演技口碑佳，网：「好想赶快看到后续发展。」

《黑暗荣耀》已经开播第四天了，网上评价非常好，宋慧乔这次真的选对剧本，还展现出令人震撼、打动人心的演技，让大家看到很不一样的她！也非常期待她的复仇大计，大家觉得如何呢？ #更美更疯狂的乔妹

宋慧乔与李到晛携手主演的新剧《黑暗荣耀》於12月30日正式上线，目前网上口碑极佳，看完都忍不住推荐给身边的朋友一同观看，宋慧乔选角&演技上的突破也好评如潮。



剧中，宋慧乔饰演的校暴受害者－文同珢，摇身一变成为复仇女神，永远猜不透她下一步想要做什么，而她所受过得伤害和心情也让观众们相当有共鸣，非常揪心。



当中也有很多令人印象深刻的名场面，其中宋慧乔脱去外衣，露出伤痕累累的模样，让李到晛看了决心成为她的后援，加入她的复仇大计，许多表达出情感方面的片段，都让人引发出许多共感，情绪方面的张力很足。



这部由《秘密森林》、《阿尔罕布拉宫的回忆》的安吉镐导演执导，《太阳的后裔》、《孤单又灿烂的神－鬼怪》的金银淑作家执笔的超强合作，可以说是非常成功。



目前一次上线8集，第二部份（第二季度）的后8集预计会在3月份播出。



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