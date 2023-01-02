IU11年前为李钟硕庆生唱生日歌，用这句话代替了「亲爱的」，李钟硕笑开花XD

随著IU和李钟硕恋情曝光，韩娱圈又诞生了一对顶流CP。

2022年的最后一天，IU和李钟硕突曝恋情，男神女神的结合震惊整个韩娱圈，随后两人也火速大方认爱，没给外界任何质疑、猜测的时间，坦坦荡荡的态度大受好评，他俩也收获了大批的掌声和祝福声。 官方认爱之后的第二天凌晨，IU和李钟硕又各自在自己的官方粉丝俱乐部里再次告白，对待爱情谨慎认真的态度再次为他俩圈粉。



IU和李钟硕曾在2012年时一起主持过《人气歌谣》节目，私交一直不错，恋情公开之后粉丝们又纷纷挖出两人当年一起工作时的打闹场景，尤其是IU为李钟硕庆生的场景最为吸睛。 李钟硕快要过生日了，IU拿著蛋糕，亲自为他唱歌庆生，并用「比起爱情，目前还是很想和你变亲近的阶段，帅气的钟硕先生，祝你生日快乐」代替了「亲爱的」这句歌词，听到IU唱歌的李钟硕直接笑到合不嘴拢，非常喜欢这个生日礼物。



相关片段因为两人的恋情公开再次被翻出，又引来无数网友、粉丝的围观，大家看完纷纷留言表示：「哇，现在可以用亲爱的这个词了」、「现在可是相爱的关系啊」、「那个时期都好青涩啊」、「祝福祝福」、「被IU 亲自唱歌祝福，这是李钟硕才有的待遇吧」等。

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