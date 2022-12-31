【2022 SBS演技大赏】红毯照（即时更新中）

竞争激烈的「2022 SBS演技大赏」就今晚！你期待谁得奖呢？典礼开始前先来欣赏红毯照吧！

典礼主持人：安孝燮、金世正、申东烨



▼《灾后调查日记》孔升妍、孙浩俊、姜基栋



▼《Cheer Up》韩智贤、张圭悧、梁东根



▼《Trolley：命运交叉点》柳贤庆



▼《Again My Life》金栽经、李准基



▼《社内相亲》金旻奎、薛仁雅



▼《我们从今天开始》洪智允



▼《千元律师》李清娥、金智恩



▼《为何是吴秀才》黄寅桦、徐玄振、池承炫



▼卢正义



▼《读取恶心的人们》金南佶、陈善圭



▼《花书生热爱史》辛睿恩



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