【2022 SBS演技大赏】红毯照（即时更新中）

【2022 SBS演技大赏】红毯照（即时更新中）

韩剧   2022年12月31日   星期六18:00   草莓  

（封面图源：2022 SBS演技大赏 官网截图）

竞争激烈的「2022 SBS演技大赏」就今晚！你期待谁得奖呢？典礼开始前先来欣赏红毯照吧！

典礼主持人：安孝燮、金世正、申东烨
（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）

▼《灾后调查日记》孔升妍、孙浩俊、姜基栋
（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）

▼《Cheer Up》韩智贤、张圭悧、梁东根
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▼《Trolley：命运交叉点》柳贤庆
（图源：TVDaily）

▼《Again My Life》金栽经、李准基
（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）

▼《社内相亲》金旻奎、薛仁雅
（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）

▼《我们从今天开始》洪智允
（图源：TVDaily）

▼《千元律师》李清娥、金智恩
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▼《为何是吴秀才》黄寅桦、徐玄振、池承炫
（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）

▼卢正义
（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）

▼《读取恶心的人们》金南佶、陈善圭
（图源：TVDaily）（图源：TVDaily）

▼《花书生热爱史》辛睿恩
（图源：TVDaily）

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