《Missing：他们存在过2》收视节节高升！有些误会遗憾死后才解开，幸好还有他们（EP.3）

《Missing：他们存在过2》上周播出首集就以3.7%收视率亮眼开跑，后续第2、第3集持续上升，4.1%甚至来到4.4%，可谓节节高升，也许可归功剧情的动人。

（以下涉及剧透）



昨晚（26日）播出的第3集，有个女学生闵艺媛匆匆忙忙跑到警局报案想救自己的哥哥闵胜载，不幸的是，哥哥已身亡来到了新村庄生活。透过姜船长（李姃垠 饰）、吴日勇（金东辉 饰）、金旭（高洙 饰）、老张（许峻豪 饰）与申俊浩（河俊 饰）接连的努力，闵胜载的尸体两天内就被找到，前往了更好的世界去了。

幸好在闵胜载离开之前，吴日勇与金旭分别当起闵胜载与闵艺媛的「辅导老师」，替他们解开了过去的心结。闵胜载以为妹妹闵艺媛一直无法谅解癌症过世的妈妈，事实上闵艺媛一直将妈妈的手环带在身上挂念；闵艺媛以为哥哥闵胜载只在乎读书并不在乎妈妈的过世，事实上闵胜载只是希望自己的振作能帮助妹妹与爸爸。



和梁银姬一样，闵胜载消逝时都令人不舍却也为他高兴，就像姜船长所说：「如果有人不打招呼就走了，会被说无情、真没礼貌，但是在这里就会被说『真是太好了』、『真是万幸』，心情会沉淀下来。」



▼闵胜载消逝感人片段



除了帮助新的居民闵胜载，此集还暗示著第一季的恶角李东民（李允宰 饰）回归，也有新的剧情发展――金旭有了女儿！？文宝拉（崔明彬 饰）找寻失踪妈妈文世英（林善宇 饰）的同时，也在找寻能依靠的爸爸，便找到了金旭！而吴一勇的身世，可知他是被背叛遭刀刺杀，他也曾遭遇母亲病逝的伤痛。

今晚播出的第4集预告，老张看见了自己2年前没能见到的女儿贤智！而文世英被杀害崔静华的人带走，在山林里脱逃不见踪影。



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