公主的床有多贵？IU公开卧室，床具引爆焦点，据说价值上亿！

K-POP歌坛第一女SOLO——IU，在生活上都充满了「Young and Rich」的味道。

IU通过YouTube公开了个人生活vlog，坐在自己卧室的地板上和粉丝们聊天。IU自爆光是调整摄影机、照明设备都就花费了1个小时，终於做好准备工作的IU直接坐在地上和粉丝们打招呼。 IU介绍摄影背景是自己的卧室，是她最喜欢的地方，因为粉丝想看她的room tour，这才有了此次vlog的录制。



IU向粉丝们展示了卧室里的装潢以及玩偶、花瓶、吉他等，而最吸引人目光的则是画面右侧的床，两层高高的垫子叠加在一起，看上去就很舒服。 有眼尖的粉丝这张床是瑞典高级床具「Hastens」（海丝腾），据说不使用任何化学材料，全都采用环保材料，1952年就获得了瑞典王室的官方认证，质保长达25年，一年生产不了几张，价格从2000万到1.6亿（韩币）不止，而IU这张床估价1个亿 。



这个价格另网友们震惊，纷纷表示：「很想知道价值上亿的床睡上去是什么感觉」、「果然是Young and Rich」、「听说她有失眠症，希望可以睡得舒服」、「IU这个等级买这个价格都算节约的了」等。



除了IU之外，网友们还发现BLACKPINK成员Jennie也买了同款床，今年1月她晒出的IG照里就能看到，当时也引爆了不小的话题。



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