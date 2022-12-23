《以一當百執事》圓滿落幕！李濬榮自曝演戲沒拜師全靠自己練習~

溫馨小品《以一當百執事》昨日播出最終回，劇中男主角李濬榮展現暖男魅力與惠利共同完成亡者心願任務。而他在訪談中也提到自己的演技全靠自學，並希望以適合自己的方式來練習並完成演出。

男團U-KISS老么成員出身的李濬榮，演出MBC電視劇《以一當百執事》中的金泰熙一角，劇中豐富的情感起伏，也讓大家對於他的演技再度給予肯定。李濬榮表示，他在選擇作品的時候，認為能否帶給觀眾們共鳴是很重要的一環，而《以一當百執事》中解開了許多亡者未能完成的心願與遺憾，也觸動了他的內心。李濬榮也透過這部作品重新思考死亡與離別，死亡的意義相當珍貴，而經歷這些的人們將再度打起精神過自己的生活，讓他了解到死亡並非單方面的結束。。



死亡本身令人恐懼，但看到《以一當百執事》中的故事

李濬榮表示自己從出道時就對演戲有興趣，也覺得練習表情演技相當有趣，不過不想像機器一樣反覆練習，於是在網路上找出一些獨白的橋段，反覆聽著自己念台詞的聲音，一邊練習演戲。雖然一開始也歷經無數的失敗與挫折，李濬榮表示自己總是在選角時就被淘汰，但他仍然不灰心不停地嘗試每一種可能性，最後得到了演出《付岩洞復仇者們》的機會。



就像考試題目總在課本裡的道理一樣，李濬榮覺得熟讀劇本是了解角色的不二法則，有他登場的畫面，除了背下自己的台詞以外，他連對手演員的台詞也都會熟記。最近非常努力在戲劇領域的他，不希望大家認為他是「歌手出身的演員」，而應該是「歌手兼演員」，希望當歌手與當演員的認同感都同樣被重視。



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