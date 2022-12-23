情欲预告引爆热话！Hani化身欲女主演19禁韩剧《Hit the Spot》破格谈性

想过一个不一样的圣诞佳节？由安喜延（Hani）和裴优熙主演的全新都市女性爱情韩剧《Hit the Spot》有望为你带来一个热情的火热氛围！

全新都市女性爱情韩剧《Hit the Spot》围绕二十代女性的职业、爱情和性生活，讲述从未在性事上得到真正满足的孙熙载（安喜延饰）和只享受性而不谈恋爱的美娜（裴优熙饰），透过性辅导来了解自己的故事。尽管二人的个性及想法大相迳庭，但仍陪伴彼此成长，并在过程中了解自我、追求更美好的爱情生活。



《Hit the Spot》由EXID成员安喜延（Hani）和 Dal★Shabet前成员裴优熙主演，剧情少有地从亚洲女性角度出发，并聚焦在现代女性——熙载和美娜的火热恋爱，以及二人面对新的姻缘时，如何坦率地展现自我感受的故事。



近日制作方释出首波「19禁」预告，瞬间点燃网上热话！只见片中不乏床戏和大胆的情欲场面，因此被韩国传媒封为「历代级尺度」、「让寒冬变得火热」；网民亦乐见以女性为主导的崭新题材逐步走进大众眼帘：「哇！新女性剧集终於要上映了！欢迎！」、「太有趣了！」、「我觉得世界变了很多，现在韩国也有女性视角的电视剧。」可见剧集未开播便成功抓住了观众的芳心。



近年Hani积极开拓演员之路，除了在《Ghost Doctor》本色演出明星角色，也在主演网剧《You Raise Me Up》凭藉泌尿科医师一角展现爆笑演技，今次她更突破偶像身份，真实地传达了女性鲜为人知的性爱故事，让粉丝充满期待！加上《Hit the Spot》为每周连播两集、共八集短剧，实在适合观众在周末期间一口气无痛煲完！



全新都会女性韩剧《Hit The Spot》将於12月23日起逢星期五在「黄Viu煲剧平台」连播两集，香港观众可以免费紧贴最新进度。

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