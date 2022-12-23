当足球明星和爱豆穿上同一件T恤！是力量美与少年美的大PK

这可能是撞衫史上穿出效果区别最大的一次PK了。

这段时间因为世界杯的举办国家足球队成为了万众瞩目的焦点，帅气年轻的足球小将们在绿茵地上挥洒著青春，荷尔蒙大爆发的场景时常刺激著观众，曹圭成作为本届世界杯上获得最多视线的小将，球赛过后人气大爆发。 前不久他就为《VOGUE》拍摄了时尚大片，身穿红色短袖T恤现身，镜头感和表现力不输明星、名模，更多一份运动员的健康自然活力，这肌肉、这线条，是将力和美集於一身啊。Hot Boy！！！



撞衫曹圭成的则是爱豆团NCT成员廷佑，同款红T恤，若说曹奎成穿出了力量美的味道，廷佑就是清纯男大学生的代表，是清新的阳光大男孩，带著温暖的气质。没有健硕的身形，却也有太平洋肩宽，完全将T恤撑起来。 粉丝们都知道他是穿衣显瘦脱衣有肉的典型人物，T恤下藏著巧克力腹肌。 他完全就是从纯情少女漫画中走出的男主角嘛！



这一轮PK，论力量美是曹圭成胜出，论清新少年感是廷佑赢了。

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