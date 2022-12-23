李一花曾与朴宝剑传恋情！在《Radio Star》中表示抱歉：宝剑啊，对不起

因为一张背影照，朴宝剑曾和比自己大22岁的知名女星传出。

人气剧《请回答1988》完结之后，剧组一行人前往普吉岛度假，当时朴宝剑和「德善妈妈」李一花被拍到一起走在街上。 照片在网路上传开时，大家还不知道女生是李一花，仅看到照片里的女生身材纤细，扎著马尾辫，穿著最简单的T恤、短裤，形态非常好，与朴宝剑站在一起又很搭，於是就传出了朴宝剑和女友同游普吉岛的传出。 直到后来网友们才搞清楚，原来照片中的女生是李一花，只能说她对身材要求太过严格，毫无赘肉，从背后看完全还是少女姿态，这才引人误会。 这一乌龙绯闻在韩网上超出名，连本尊都有多耳闻。



ㅋㅋㅋㅇ응팔휴가사진 박보검 옆에 누군가햇는데 이일화..ㄷㄷㄷㄷ pic.twitter.com/rxyzAVDKmO — 승9 (@tseung9) January 22, 2016

日前李一花做客《Radio Star》时就提到了这件事情，还可爱地喊话朴宝剑向他道歉：「宝剑啊，对不起哦。」其实当初绯闻传出不久，李一花就否认了，她表示看到两个人的绯闻还是很开心的，虽然会被骂。 在李一花回应后，朴宝剑也接受了采访，他说自己目前还是单身，也是否认了与李一花的绯闻，



私下里李一花也很喜欢朴宝剑，曾在电影发布会上透露非常想把朴宝剑介绍给20岁的女二，希望他来当自己的女婿。

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