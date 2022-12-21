韩版《想见你》杀青！安孝燮版「李子维」终於要来了，全汝彬玩穿越

韩版《想见你》正式杀青。

台剧《想见你》不仅在本地收视率火爆，在韩国也十分有人气，早前就被买下版权，由Netflix Korea制作翻拍，邀请了安孝燮、全汝彬、姜勋携手主演，从早春就开始拍摄，直至冬季终於杀青，20日全体剧组成员一起聚餐、喝酒庆祝电视剧顺利结束。 主演安孝燮、全汝彬还与工作人员合影，大家留下了一段十分美好的回忆。



《想见你》是前两年的热播剧，原版由柯佳嬿、许光汉和施博宇主演，讲述了一段穿越了时空的都市爱恋，既有罗曼史的浪漫，又有悬疑元素。 韩版的《想见你》改名为《走进你的时间》，保留了原版的大框架，讲述思念一年前离开世界的男朋友的「俊熙」命运般从2023年回到1998年， 遇到和男友长得一模一样的「时宪」，发生的穿越爱情故事。 安孝燮饰演韩版「李子维」，他拍完爆款剧《社内相亲》之后就无缝进组拍摄《走进你的时间》，被称「安劳模」，拍摄路透照也不时传出，始祖鸟霸总放下了刘海，秒变清纯男学生。



상견니 촬영 목격담 벌써 떴네 pic.twitter.com/gMb7S3t3Jh — 이프 (@ief_2F) April 6, 2022

全汝彬则一人分饰两角，既是2023年的职场女性韩俊熙（原版中的黄雨萱），又是1998年女高中生权敏珠（原版中的陈韵如）。 在《黑道律师文森佐》中有著不俗表现的她要如何扮演性格不同的两个形象，让人十分期待。



《衣袖红镶边》中的男二号「洪德老」（姜勋 饰）脱掉古装变身成了「莫俊杰」（原版中的名字），他和「李子维」的兄弟情要如何发展，也是韩版中的一大看点。



一起等候《走进你的时间》开播吧！

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