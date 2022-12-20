[分集剧情]《还魂：光与影》张煜嘴硬心软为复妍召唤萤火虫❤️陈武导演「落寿重现」引恐慌，他决定将计就计！（EP4）

tvN奇幻剧《还魂：光与影》接续第一季讲述大湖国术士们的爱情与成长故事。 第4集里，国王命令张煜去杀不存在的落寿，他该如何破解这个圈套呢？

*以下内容包含《还魂：光与影》第4集关键内容！



「阴阳玉的记忆」

陈复妍想起了无德和张煜在海边分享阴阳玉的记忆，但她以为这是附在阴阳玉上的、别人的记忆。 张煜十分气愤，让复妍留著阴阳玉慢慢回忆、最好能想起无德临终前的心情，随后离开把复妍独自留在林中。

复妍努力把落寿之墓的石块堆回去，下山时天色已晚、令她十分害怕，这时突然出现一群萤火虫为她带路。 原来张煜没有真正离开，而是一直在暗中守护复妍。



宴会

陈武帮王后出招在宫外举办宴会，趁机让假落寿刺杀陈复妍、再把责任推到张煜头上，意图拆散陈家和张煜。 张煜决定将计就计：用陈复妍的指甲和辰耀院的妖器变出一个假复妍、代替她中剑身亡，假落寿逃跑后，张煜再在众人面前将其击杀。 这样一来，陈武再也无法用落寿威胁张煜啦！



他亲吻的是谁？

张煜在名义上杀死了落寿，终於鼓起勇气去敬天湖看无德跳水的地方，回想起和无德在一起的点点滴滴，心痛不已。 这时陈复妍过来关，张煜湿著眼睛说：「我哭不出来，感觉真的把你丢在那里了。」 陈复妍抱住他、轻拍著哄他入睡，夜半醒来的张煜突然主动亲吻她！究竟张煜是对复妍产生感情，还是错把她当做无德呢？



下集预告里，世子劝陈武停手，陈武反而要求世子对张煜坦诚一切。 徐律三年间都没有吃药，回来似乎是为了寻死，让人十分担心！陈复妍表示会一直保持距离守护张煜，张煜露出惊讶表情。 第5集将在本周六通过Netflix公开。



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