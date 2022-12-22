《2022 SBS演技大赏》公开「最佳情侣奖」候补！《社内相亲》两对都入围，竟然还有三人CP！

《2022 SBS演技大赏》将在12月31日举行，确定由申东烨、安孝燮、金世正担任主持人。
《社内相亲》安孝燮＆金世正
首先第一对就是屋哩「始祖鸟」姜泰武和申夏莉啦！两人有满满的火花，也让「夏泰CP」受到许多观众的喜爱，在剧播完后还有超多售后，一起帮某食品拍摄广告外，还在《2022 MMA》合体颁奖，接下来将一起主持《2022 SBS演技大赏》，不知道有没有机会看到两人领奖呢！
《社内相亲》金旻奎＆薛仁雅
接著就是《社内相亲》的「副线CP」车成勋＆陈映书啦！金旻奎和薛仁雅因为选角和漫画的环原度很高，在未播出前就让不少观众表示期待！播出后，两人的「成人版恋爱」也有不少经典画面，像是热议的「摘眼镜之吻」。
《我们从今天开始》林秀香＆成勋＆申东旭
竟然还有三人CP～不过当时不少人追完也好奇：「男一到底是谁？还是两个都是男二？」
《Cheer Up》韩智贤＆裴仁爀
校园青春剧《Cheer Up》的三角恋也是受到许多关注，剧情的走向，加上男二陈善浩（金贤镇 饰）的直球又专情的人设，也在播出期间分成了两派，不知道大家有没有站对呢？
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