首集收视3.7%亮眼开跑！《Missing：他们存在过2》高洙&许峻豪重获阴阳眼来到新村庄（EP.1）

tvN《Missing：他们存在过》第一季2020年播出时，因温暖动人的情节逐渐走出口碑，从1.7%的收视率一路升至4.8%，而第二季首集昨（20）晚开播即达到3.7%，成绩亮眼。

首集播出的情节，金昱（高洙 饰）重操旧业当了骗子，还带上大叔张畔锡（许峻豪）一起，不过金昱仍秉持著所谓「正义诈骗」，只骗坏人的钱帮助无辜上当的人。也因此，金昱和张畔锡可说是一贫如洗，住在李钟雅（安昭熙 饰）那里却连租金都缴不出来。



看到这里，肯定有许多一季忠实观众相当开心又欣慰，因为原班人马金昱、张畔锡与李钟雅都回归，申俊昊刑警（河俊 饰）连同他所属的首尔警察署失踪专案组组长白一斗（池大韩 饰）也是，甚至一季的重要亡魂汤玛斯（宋建熙 饰）也在开头引言出场。



金昱与张畔锡是如何重新见到亡魂且进到新的村庄呢？在金昱帮助失踪者梁银姬的妈妈免於诈骗，过程中有位亡魂吴一勇（金东辉 饰）亦出手，吴一勇还告知诈骗者遭害，同时有位新娘被绑的消息。金昱与张畔锡试著相信吴一勇，来到了一个废弃工厂找到了新的亡魂村庄……



今晚播出的预告，除了吴一勇之外还有位新的重要亡魂姜恩实（李姃垠 饰）将正式登场。金昱与张畔锡在村庄里看见了梁银姬，也有位小女孩认出了张畔锡是「贤智的爸」，而金昱查案的过程对吴一勇起了疑心。



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