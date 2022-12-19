本来是在检测「身体年龄」却比起胸肌大小！银赫摸完东海：「啊～太大了！我这种程度才刚好」

本来是在检测「身体年龄」却比起胸肌大小！银赫摸完东海：「啊～太大了！我这种程度才刚好」

明星   2022年12月19日   星期一13:50   Yuan  

（封面图源：Naver NOW《D&E Show》截图）

Super Junior东海、银赫日前在《D&E Show》电台中，看了检测身体年龄的影片。

（图源：twitter@kr_now）

这个身体年龄的检测，之前也有在《家师父一体》中出现过，将十指紧扣后，双脚依序跨过双手，如果双手可以穿到背部，那么就是20岁、如果卡在臀部的话，那就是30岁、如果只能穿过一只脚，那是40岁、如果一只脚都没办法穿过的话，那就是50岁。
（图源：SBS《家师父一体》截图）

东海影片还没看完，就已经起身在尝试：「我完全伸不进去耶！」银赫：「你...说了你是40代，你要出大事了！」之后两人到旁边尝试，银赫说如果双手松开就结束了，东海：「感觉会因为背而过不去，感觉会卡住。」银赫：「对啊～就是因为这样才说你是40代。」

最后银赫成功穿过，东海则卡在屁股，银赫又对他说：「看吧！说你要出大事了！」东海以为是自己屁股太大，银赫：「不是..是这里（比了手臂）的线条有点...」东海：「啊～是因为胸肌才不行！（摸了自己的胸）啊～胸这里有点大。」银赫又说不是胸大的问题，东海上前要他摸摸看，银赫摸完就说：「啊～太大了！好恶心啊～我这种程度才是刚好的。」结果换东海摸他的，一开始不是在身体年龄的检测嘛 XD

之后又换了一个检测动作，银赫边做就边碎念：「你得适当点运动，那样运动是不行的。」而日前东海作客出演金钟国的节目「GYM钟国」时，就提到自己勤奋运动的另一个原因是「想生3个健康的小孩」。
（图源：Naver NOW《D&E Show》截图）

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