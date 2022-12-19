大嫂还是妈妈！谁是《财阀家的小儿子》第一美女，「妈妈」现实生活中被歌手老公宠成公主

谁是热播剧《财阀家的小儿子》中的第一美女？
近期最火爆的韩剧当属《财阀家的小儿子》，财阀家顺洋集团忠心耿耿的管理组组长一朝被财阀害死，却魂穿到了财阀家孙子的 身上，凭藉预知能力得到掌舵人陈养喆会长（李星民 饰）的认可而周旋於财阀家，想要找到害死自己前世的凶手，剧情融合了重生、复仇、 悬疑等，精彩不断，第11集收视率已经突破20%，数值继续飙升中。
观众们感叹於演员们精湛演技的同时，也对剧中女演员的美貌赞不绝口，尤其是这两位的颜值难分高下。 第一位是「大嫂」牟贤珉（朴智贤 饰），她是顺洋家长孙陈星俊（金南喜 饰）的联姻妻子，更是《贤诚日报》的长公主，集万千宠爱於一身的白富美。 朴智贤饰演的大嫂自带「冷都女」、「精英感」的气场与气质，从第一次出场就让所有观众惊艳，时时刻刻都拿捏住了分寸，眼神坚定、雷厉风行。 面对心仪的陈导俊（宋仲基 饰）时又会露出难得的小女人娇羞状态。
另一位让观众们觉得与朴智贤的美貌不分上下，堪称剧中「第一美女」的则是陈导俊的妈妈「李海仁」，她有著与顺洋家格格不入的纯真灵魂，曾经是华丽的顶级明星。 嫁入豪门之后的「海仁」并没有放低姿态讨好公婆、叔伯姑嫂，一心只系在儿子陈导俊身上。 「李海仁」的扮演者是演技派郑惠英，她的气质在娱乐圈中可谓是独树一帜，一股子清冷气息，而且脸也很有辨识度，非常耐看，剧中的她为了符合财阀儿媳妇以及顶级明星的高贵、 奢华气质，妆感偏浓，看上去很有攻击性，但实则举手投足间都散发著优雅与温柔，是观众们喜欢的女性角色之一。
郑惠英和歌手SEAN结婚将近20年，是韩娱圈最出名的「鸳鸯夫妇」代表，两人曾在节目中透露从谈恋爱到现在从未吵过架，SEAN更是把老婆宠成了公主，坊间流传著「能把傲娇Rapper变成温和慈善家的只有郑惠英」这句话，夫妻俩一直致力於慈善、公益事业，每月定期向弱势孩童机构捐款，为了能看到更多孩子得以温饱，一度暂缓买房的计画，把这笔钱拿来资助100个孩童。据统计夫妇两人的捐款金额高达55亿韩元。
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