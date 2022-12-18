[分集剧情]《以一当百执事》案件竟藏反转！惠利特殊能力发现关键，李浚荣为亡弟揪出真凶！（EP13－14）

[有雷]《以一当百执事》剧情已来到尾声，在上周剧情中李浚荣终於把弟弟意外当日的真相厘清，发现周围的人都与此事或多或少有著关联。但大家所知道的真相却并非事实，真凶隐藏著所有细节，终於露出了邪恶表情！

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《以一当百执事》金泰熙（李浚荣饰）得知造成弟弟身亡的肇事驾驶徐永哲在医院短暂恢复了意识，於是他来到加护病房前却看见了自己认识的人，也就是警察徐海安。徐海安哭著诉说当日哥哥与他吃饭后喝得很醉，却不听劝仍开著货车上路，导致撞上了俊浩。徐海安相当自责，也自己离开了租屋处，不再与泰熙与叔叔见面。甚至他也曾慌张地向东珠（惠利饰）打听泰熙的近况，流露出无奈与惭愧。



泰熙花了很长一段时间思考，毕竟自己无法原谅的是当日酒驾的徐永哲，徐海安只因为是他弟弟，似乎不应该为哥哥的错误付出代价，於是泰熙大方请徐海安回到一当百来住，也认为自己应该慢慢走出这个伤痛。此时医院传来了昏迷许久的徐永哲已经离世的消息，让海安相当悲痛，这个酒驾肇事的案子也将随著他的死亡而结案。



同样的，由东珠负责为亡者入殓，在之前的经验中，犯罪者或是自行结束生命的人，死后将无法与东珠对话或完成心愿。在东珠没有任何期待之下触碰到许永哲，却依旧来到了那愿望的房间。徐永哲对於自己已死亡感到意外，也问起了车祸当晚的小男孩是否获救？他的言谈让东珠感到疑惑，於是开始怀疑造成俊浩死亡的真凶另有其人。



泰熙也开始追查车祸当天的真相与证据，却发现警方当日的CCTV影像早已被删除，车上的行车纪录器卡片也失踪了，其实徐海安身为警察，利用职务之便藏起了所有证据，原本以为他是为了替哥哥掩盖罪行，但他却在哥哥的灵前露出诡异的笑容。其实当天开车撞到俊浩的人是他，为了不影响自己的未来前途，他让烂醉的哥哥坐上驾驶座，他甚至将货车往前推下斜坡，造成哥哥重伤。



来吊唁徐永哲的人曾在事发当晚与他联系，提供了一张照片看起来当日并非是徐永哲开的车……而徐海安听见东珠向神父提到自己正在怀疑凶手并非徐永哲，开始感到威胁，担心东窗事发，於是在住处打算对东珠下手…



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