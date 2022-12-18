Super Junior将陪粉丝们欢度平安夜！《认哥》预告公开后，队长利特直播剧透：「会有两周的份量」

如果有两周的份量，那就是平安夜（24日）和跨年夜（31日）都有SUJU可以看！

Super Junior於本周四（15日）发行正规11辑Vol.2《The Road: Celebration》，整体风格弥漫著浓浓圣诞气息。有趣的是，新曲MV之团体画面独缺始源，眼尖的粉丝们却找到了，原来「始源」出现在厉旭的手上，令网友笑翻。

在新专辑正式公开前，成员们一同前往JTBC电视台录制综艺节目《认识的哥哥》。东海在个人Instagram抢先‎「剧透」‎当日造型，身穿校服的他相当逆龄，粉丝们不禁大喊：「完全看不出真实年龄是36岁！」

该期节目确定於下周六（24日）晚间播出，也就是平安夜那天，将有SUJU陪伴！成员们就团体里的舞王、歌王进行激烈讨论，还透露更多不为人知的幕后故事，令人期待。欧吧们还换上耶诞装，场面相当热闹，预计又会诞生「名场面」。

昨日（17日），Super Junior前往马尼拉举行《Super Show 9》，队长利特在演唱会结束后开直播，与粉丝们聊聊近况。

利特一边吃著食物、一边提到：「《认哥》预告出来了？是两周的（份量），这是可以剧透的吗？」「剧透王」就是你们！若没意外的话，跨年夜也可以看到SUJU～好期待 > <

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