[分集剧情]《禁婚令》是美男耍帅片无误！金永大金宇锡好友终为女子而反目！两人都已献吻朴柱炫〜（EP3－4）

[有雷]如果想看轻松搞笑又带有些许情色暗示的电视剧，那么《禁婚令》是不错的选择。谎称能够让已死世子嫔附身的朴柱炫，面对傲娇又自恋的君主金永大，以及原本差点成亲的暖男夫君金宇锡，似乎出现了难以抉择的场面！

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《禁婚令》才上演4集已经进入三角恋的抢人局面了！完全激不得，无法接受自己不够厉害不够帅的自恋君王李宪（金永大饰），为了证明自己健康无虞，打算以狩猎的方式昭告全国人民。只是他想起以往打猎还将猎物得意地呈现给世子嫔看，曾吓得世子嫔当场晕过去，现在的他得重拾七年前的威风。最后也阴错阳差猎得一头野猪，让宫中欢欣鼓舞。



芮素娘（朴柱炫饰）告假返家却遭追杀，虽然她出身富贵人家，却因后母当道想置她於死地而离家，改名后过著流浪生活。殿下派好友信元（金宇锡饰）前来保护她，信元对她相当体贴，更提醒素娘不可让殿下产生混乱的投射情感，素娘则是怀疑信元是否知道她就是差点与他成亲的女子芮贤善。



素娘回到宫中仍进行著每天日常作业「哄皇上入睡」，也帮李宪找出了夜间总发出的怪声，但两人意外落水，信元纵身跳入水中却是先救起了素娘，还施行人工呼吸，没想到李宪因此相当吃味，好友竟然没有先救自己而是救起宫女，不过由素娘称赞了他精壮的玉体几句，哄他睡觉，他就全忘光光了。不过信元与李宪两人都为自己亲吻了素娘而感到小鹿乱撞。



素娘因落水而受了风寒却又坚持跟去打猎，回宫后撑不住而病倒，李宪将信元支开一个人照顾素娘，没想到又再度亲了上去，而在门口的信元则是目睹这一切。素娘还提议殿下喝酒帮助睡眠，两人玩著虚情假意的真心话大冒险，否认彼此一切感情。素娘还从宫外求得情色图书，李宪与信元嘴巴上说成何体统，结果两人都对书的内容相当感兴趣。



宫内的尚膳与尚宫将计就计，看出殿下对素娘有不同的感觉，於是打算就促成他们，让素娘直接陪寝，有可能顺势解除禁婚令。信元想尽办法阻挡，竟然直冲皇上寝宫拉走了素娘！李宪看来相当愤怒，下一集两人是否好友关系直接决裂？



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