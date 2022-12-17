爱豆的社会生活！THE BOYZ Q＆aespa Giselle差点相撞，两人吓到一个捂胸、一个往后退

爱豆的社会生活！THE BOYZ Q＆aespa Giselle差点相撞，两人吓到一个捂胸、一个往后退

KPOP   2022年12月17日   星期六13:33   Yuan  

（封面图源：twitter@WE_THE_BOYZ、twittwe@aespa_official）

《2022 KBS歌谣大祝祭》在昨晚登场，大家都有看舞台吗？

结束的时候，爱豆们纷纷走上台要粉丝们打招呼。THE BOYZ的Q走著走著，走在他前面的aespa的Giselle突然转身寻找成员们，结果...两人差点相撞，Q马上在胸前比了一个叉（X）， Giselle也吓到整个往后缩。

两人的反应也在网路上引发热烈讨论，网友：「偶像的社会生活」、「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ完全吓一跳啊」、「情景喜剧了」、「同时吓一跳，X字又是什么呵呵呵」、「Giselle表情真的被吓到了」、「触碰就会死的病，两个都很可爱」、「真的像是谁拍了的人生四格照」、「孩子们好有趣啊」等等。
 

THE BOYZ在日前发行了冬季数位单曲《All About You》；而aespa近日也与师姐Red Velvet合作圣诞歌曲〈Beautiful Christmas〉，接下来她们的首个团综《aespa’s synk road》也将在本月28日开播。
（图源：twitter@IST_THEBOYZ）（图源：twitter@SMTOWNGLOBAL）

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