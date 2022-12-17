【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：不少新剧开播到进入TOP 10里了！

这星期只有２部新剧开播，就是《沙漠之王》及《红气球》，大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（十二月）第２周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――JTBC《财阀家的小儿子》：8.7（今晚播至第１３集）

【台湾由FriDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.2――SBS《灾后调查日志》：7.9（播至第１０集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.3――MBC《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》：7.2（今晚播至第４集）

【台湾由MOD及Hami Video影音平台播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.4――TVING《酒鬼都市女人们2》：7.1（今晚播至第４集）

【台湾由FriDay影音播出】

NO.5――Disney+《异感追击：连瞳》：6.8（共６集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.5――MBC《以一当百执事》：6.8（播至第１４集）

【台湾香港都在Prime Video播出】

NO.5――KBS《谢幕：树立而死》：6.8（播至第１２集）

【台湾由爱奇艺国际站播出；香港由Prime Video播出】

NO.5――ENA《我把社长解锁了》：6.8（播至第４集）

NO.9――tvN《还魂：光与影》：6.7（今晚播至第３集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.10――Disney+《第三人称复仇》：6.3（已播出大结局）

【台湾香港都在Disney+播出】

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