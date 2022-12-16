震惊！BLACKPINK Jennie一张照片价值43亿，行走的印钞机就是她吧

BLACKPINK成员Jennie是不折不扣的「Young and rich」。

Jennie正式出道前就作为YG娱乐的「秘密兵器」亮相前辈BIGBANG成员G-Dragon的MV，2016年以BLCKPINK成员身份出道，该团人气之火爆无需赘述，近段时间团体在欧美举行巡回演唱会，可以说是场场爆满。 作为人气成员的Jennie还推出了SOLO歌曲，一曲《SOLO》反响火爆，不仅在韩国大街小巷里能听到，在海外也同样圈粉。



SOLO活动也大获成功的Jennie凭藉高知名度、高人气成为女团个人品牌评价中的第一名，影响力横扫美妆、时尚界，手握多个品牌的广告代言。最具分量的就是一举成为高奢品牌CHAENL全球形象代言人，她成了该品牌首位亚洲明星代言人。 最近的法国时装周上，Jennie的「媒体价值」被爆出已经达到43亿（韩币，下同），她拍摄的一张照片的广告效果就能值这么多钱，消息传回韩国之后震惊了所有网友。



被称「行走的印钞机」的Jennie同时还是「房地产富豪」，所住的高级别墅价值60亿，家具、摆设无一不是贵牌，少则百万，多则上亿，曾经出现在Jennie自拍照上的沙发售价960万，Jennie是一枚小富婆啊！



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻