入伍当天影片公开！弟弟们狂摸大哥的小平头，Jin：「为了未来的运气，快点多摸摸」

BTS防弹少年团成员Jin在13日进入京畿道涟川郡5师团新兵教育队，入伍当天成员们也去送行。

우리 형 !! 잘 다녀와요!! 러뷰pic.twitter.com/ZP6yryv2qe — 방탄소년단 (@BTS_twt) December 13, 2022

今日（15日）公开当天的影片，大家一看到Jin的小平头，就一直狂摸（笑）！Jimin说：「因为长得帅，这没有什么问题。」



之后，RM到达Jin就对他说：「呀～南俊啊！你也快点摸一下。」j-hope：「哇～这是龙珠还是什么吗？摸了可以许愿成功吗？」 Jin就说：「为了未来的运气，快点多摸摸。」因为天气很冷， Jin还一直叫成员们到车上去，不过大家还是一起待到最后 ㅠㅠㅠㅠ



最后，Jin对粉丝们说：「我会好去好回的，身体是最重要的，所以我不会生病，我们阿米们也不要生病，一起 Fighting。」RM也表示有点担心讨厌寒冷的Jin哥，但弟弟们也很快会跟著进去，虽然送走哥的心情不太好，但哥无论在哪都做得很好，相信他一定可以。



以Jin爲首，1993年出生的SUGA、1994年出生的j-hope和RM、1995年出生的Jimin、V、1997年出生的柾国将依次入伍。而公司此前也曾提到：「希望能在2025年再次全员合体活动。」

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