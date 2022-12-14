《酒鬼都市女人们2》崔始源背后的猛男、郑恩地捏的雕塑「阳刚男神」原来正是他自己XD

《酒鬼都市女人们2》已於上周开播，让人又笑又哭的内容已引起不少讨论，你印象最深的是哪幕？

要说搞笑的，肯定少不了「阳刚男」！三个酒鬼女人安昭熙（李先彬 饰）、韩智妍（韩善伙 饰）与姜芝久（郑恩地 饰）跑到山上戒酒养生做自然疗法，某天姜芝久便灵机一动做了一个人型雕塑当营地守护神，缺男人的韩智妍马上替他取名「阳刚男」，因为认为三个女人阴气太重了，安昭熙还有意无意指著雕像「少了什么」。



在韩智妍生病的时候，安昭熙跑去挖冬青想让韩智妍补补，姜芝久倒是忙於替守护神雕像再塑型。韩智妍稍微好转后，看著雕像越来越像脚趾头制作人（崔始源饰演的姜北久），安昭熙竟说：「哪里像，没有这么大。」下个镜头就转到升级版的「刚男」容貌，意图让观众喷饭！



想都没想到，原来首播前发布的《酒都女2》剧照，蓬头垢面的姜北久上山时，背后的猛男雕塑正是他自己啊！也许是因为酒鬼女人们上山后不近男色，只记得了姜北久的面容了XDD。



还有一个搞笑名场面是一定要推荐的。当韩智妍不慎让米酒「爆发」，另外两人抢著不浪费一滴米酒，配乐竟然播放《孤单又灿烂的神－鬼怪》名OST Crush的〈Beautiful〉，再度展现了《酒都女》一贯的无厘头笑果。



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