[分集剧情]《还魂：光与影》复活与失忆之谜终於揭晓！陈复妍遭「悔婚」重回陈府，关键时刻张煜再次现身！（EP2）

tvN奇幻剧《还魂：光与影》接续第一季讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，第2集里，陈复妍是否还拥有神力成为众人关注的焦点。

*以下内容包含《还魂：光与影》第2集关键内容！



「陈复妍」的复活与失忆

三年前陈复妍石化跳入敬天湖，是陈湖警拜托麻衣李先生把她救起来。 李先生复活陈复妍时用尽了落寿全部气力，结果就是陈复妍灵魂消失徒留身体，里面是失去功力和记忆的落寿。 而因为灵魂是落寿，这副身体的面容也逐渐变成落寿模样。 现在的「陈复妍」已失去神力，若要恢复神力恐怕连落寿的记忆也将一并恢复，所以陈湖警选择将她囚禁，只用来生育陈家下一代神女。



陈复妍被告知自己10岁时走失、患了一场大病，病愈后便失去了记忆。 善良的她不忍让母亲再次失去女儿，即便被囚禁和许配给陌生男子仍尽力配合。 张煜帮她切断手腕上的追蹑丝摆脱跟踪，陈湖警干脆将追蹑丝绣在她背上，李先生和连陈超妍都对陈湖警的行为逐渐看不下去。



「我们成亲了」

张煜得知陈复妍无法帮他取出冰石，便请她离开张府。 陈复妍感知到异常气息又折返回来，不料被还魂人拉入水中险些丧命，幸得张煜及时救援。 张煜彻夜守护陈复妍，还喝下了象徵新婚之夜的合欢酒。



陈武鼓动陈湖警让大女儿在万长会上亮相、一展神力，陈复妍只得从命。 这时张煜发现陈复妍熄灭了妖器里的火焰、并非毫无神力，於是立即赶到会场宣布陈复妍不能继承辰耀院，因为两人已经成婚，他决定带她离开这座牢笼！



下集预告中，张煜霸气地「抢走」陈复妍，但当她主动向他靠近，张煜再一次慌了！XD陈复妍和徐律外出散步，偶遇打扮成内官的世子。 陈武派拿出妖器，打算「召唤死去的落寿来动摇张煜」。 第3集将在本周六通过Netflix公开。



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