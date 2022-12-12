从偶像 g.o.d 那收到「特大门票交换券」！「迷妹」IU 带著它进场，还拍下认证照 XD

「一代男团」 g.o.d 作为嘉宾出演 IU 主持的《IU的Palette》

相信大家都知道 IU 是 g.o.d 的粉丝吧（这集的时长还特别长 XD）！ IU 说道：「录制前很担心要用什么语调，作为 FANgod ...我怕会不太理智地主持，如果表现出太多粉丝心，怕观看的人会感到不舒服，跟自己做了很多战斗进行录制，幸好前辈们都进行享受了。」朴俊炯也对他说：「谢谢你说这么多好话！谢谢你这么成功。」



结束之前，成员们还准备礼物送给 IU ，金泰宇表示因为演唱会的门票还没出来，所以制作「 IU 专用特大门票」给他，上面还写著本票仅限 IU 使用，之前 IU 都是自己买票进场，所以收到这礼物也非常开心。金泰宇还叮咛：「最重要的事...要把这个带来现场换票！」



11日演唱会当天， IU 就这超大门票去看演唱会，开场前还在后台跟前辈们一起喊加油，真的是最成功的粉丝啊！在演唱会现场，她兴奋挥手灯的样子也被捕捉～

아 진짜 귀여워….

오늘 god 콘서트에 그 큰 티켓 진짜로 들고 갔어ㅋㅋㅋ큐ㅠㅠ pic.twitter.com/Lyt6Rd3LcJ — 고구바︎ (@guba516) December 11, 2022

헐 앞부분 짤려서 올라갔었네..

이게 풀 버전이에여 여러분

덕질하는 지은언니 너무 귀엽다

진짜 소중한 병아리야 pic.twitter.com/fzxwXTB5bs — 김에몽 (@hye6535) December 11, 2022

而之前 IU 举办出道10周年演唱会的时候，也邀请 g.o.d 担任演唱会嘉宾。上台前，他还跟工作人员交代：「帮我多拍点影片，还有多拍些照片。」上台时还跟粉丝们介绍「这是我的欧爸们」。



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